Турция отреагировала на крушение L-410 в Татарстане

«Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолета в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и правительству РФ , желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в заявлении турецкого МИД .

Напомним, что в 9:11 утра в МЧС Татарстана поступило сообщение о катастрофе с легкомоторным самолетом L-410 мензелинского аэроклуба. На его борту находились 20 пассажиров два члена экипажа. В аварии выжили лишь шестеро пассажиров. Все они оказались в больницах. Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал причиной катастрофы выход из строя одного из двигателей воздушного судна.