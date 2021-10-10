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Турция отреагировала на крушение L-410 в Татарстане

Елена Прошина
42 минуты назад

МИД Турции выразило соболезнования родственникам погибших при падении самолета L-410 с парашютистами на борту Татарстане. Официальное обращение дипведомства приводит РИА «Новости».

Турция отреагировала на крушение L-410 в Татарстане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолета в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и правительству РФ, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в заявлении турецкого МИД.

Напомним, что в 9:11 утра в МЧС Татарстана поступило сообщение о катастрофе с легкомоторным самолетом L-410 мензелинского аэроклуба. На его борту находились 20 пассажиров два члена экипажа. В аварии выжили лишь шестеро пассажиров. Все они оказались в больницах. Глава Татарстана Рустам Минниханов назвал причиной катастрофы выход из строя одного из двигателей воздушного судна.

Сообщалось, что свои соболезнования семьям погибших уже выразили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, глава Мордовии Артем Здунов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и мэр Ижевска Олег Бекметьев. Эту информацию передал ТАСС.

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