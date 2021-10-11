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Нуланд приехала в аэропорт Вашингтона для вылета в Москву

Газета.Ruиещё 17
22 минуты назад

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в аэропорт Вашингтона, откуда она через несколько часов вылетит в Москву, передает РИА "Новости".

Нуланд приехала в аэропорт для вылета в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается, она прибыла в воздушную гавань в хорошем настроении. Однако Нуланд не стала отвечать на вопросы журналистов касательно ожиданий от трехдневного визита в столицу России. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что часть граждан РФ была исключена из санкционного списка США, чтобы российская сторона согласилась на визит Нуланд в Москву. Визит Нуланд в Россию должен состояться 11–13 октября.

По данным пресс-службы госдепа США, она встретится с высокопоставленными представителями страны, чтобы обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов считается одним из главных специалистов американского правительства по России и странам бывшего СССР. В прошлом она курировала это направление в госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

В мире,Виктория Нуланд,Мария Захарова,МИД,Госдеп США,РИА Новости,
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