Нуланд приехала в аэропорт для вылета в Москву

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в аэропорт Вашингтона, откуда она через несколько часов вылетит в Москву, передает РИА "Новости".

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Как сообщается, она прибыла в воздушную гавань в хорошем настроении. Однако Нуланд не стала отвечать на вопросы журналистов касательно ожиданий от трехдневного визита в столицу России. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что часть граждан РФ была исключена из санкционного списка США, чтобы российская сторона согласилась на визит Нуланд в Москву. Визит Нуланд в Россию должен состояться 11–13 октября.