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Европе предрекли кошмарную зиму: «Россия готова играть мускулами»

Майк Габриелян
27 минут назад

Грядущая зима станет настоящим «кошмаром» для Европы — сибирские морозы и дефицит энергоносителей станут шоком для европейцев. Власти будут вынуждены ввести специальные пайки, в странах начнутся массовые протесты. Об этом говорится в статье Поуля Ларсена в газете Jyllands-Posten Поуль Ларсен. (перевод «Иносми»).

Европе предрекли кошмарную зиму
Фото: EPAEPA

Автор пишет, что через несколько месяцев в Европу придут аномальные морозы, и в Евросоюзе к ним совершенно неготовы.

«Сибирские морозы охватили большую часть центральной и западной Европы. Газовые запасы в Европе так и не пополнили удовлетворительным образом. Цены на энергию совершенно сошли с ума, и повсюду сообщают о введении «энергетических пайков» и спонтанных протестах по всему континенту», — описал журналист сценарий холодов в Европе.

По мнению Ларсена, этот сценарий нельзя назвать гипотетическим, потому что отдельные его элементы европейцы уже наблюдали в 2018 году, когда на континент обрушился антициклон Хартмут. Его называли «Чудище с Востока». Насмерть замерзли тогда больше ста человек.

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Ларсен уверен, что цены на тепло и электричество в ЕС неминуемо будут повышаться, поскольку газохранилища на континенте заполнены лишь на 72%. Это самый низкий уровень за десятилетие. В этой ситуации, по мнению автора, растет роль России, отвечающая за 40% экспорта в ЕС.

«Эта страна уже ранее показала, что готова играть мускулами на газовом рынке», - пишет журналист.

Ранее британцы заявили о надеждах на Путина после взлетевших цен на газ.

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