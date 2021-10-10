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В Грузии провели акцию в поддержку Саакашвили. Видео

Александр Кузьмин
52 минуты назад

Сторонники и лидеры "Единого национального движения" в субботу в Зугдиди провели акцию в поддержку Михаила Саакашвили и против фальсификации голосов на местных выборах.

Протестующие собрались в центре города, держа в руках флаги Грузии и горящие свечи. Акция сопровождалась возгласами "Свободу Михаилу Саакашвили", "Да здравствует Грузия". Собравшиеся также почтили минутой молчания память погибших во время обрушения жилого дома в Батуми.

В дальнейшем участники акции прошли шествием до здания окружной комиссии, вокруг которой к тому времени уже выстроилась полиция.

Ранее в Зугдиди по итогам голосования на местных выборах кандидат в мэры от "Единого национального движения" Анзор Мелия вышел на первое место, набрав 46,88 процентов голосов. Его конкурент от правящей партии Мамука Цоцерия - 41,15 процентов. Кандидаты встретятся во втором туре голосования. Партия также получила высокий результат на выборах в сакребуло, однако осталась недовольна результатами мажоритарных выборов, где после пересчета голосов в окружной комиссии лишилась части мест.

Кроме того, 1 октября бывший глава Грузии Михаил Саакашвили опубликовал видео, в котором объявил о возвращении в страну после восьми лет пребывания на Украине и призвал своих сторонников объединиться.

Саакашвили арестовали в тот же день. Ранее экс-президент был объявлен во внутригосударственный розыск по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним Саакашвили заочно осудили на три и шесть лет лишения свободы соответственно. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат политика сразу при пересечении границы.

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