В Грузии провели акцию в поддержку Саакашвили. Видео

Сторонники и лидеры "Единого национального движения" в субботу в Зугдиди провели акцию в поддержку Михаила Саакашвили и против фальсификации голосов на местных выборах.

Протестующие собрались в центре города, держа в руках флаги Грузии и горящие свечи. Акция сопровождалась возгласами "Свободу Михаилу Саакашвили", "Да здравствует Грузия". Собравшиеся также почтили минутой молчания память погибших во время обрушения жилого дома в Батуми.

В дальнейшем участники акции прошли шествием до здания окружной комиссии, вокруг которой к тому времени уже выстроилась полиция.

Ранее в Зугдиди по итогам голосования на местных выборах кандидат в мэры от "Единого национального движения" Анзор Мелия вышел на первое место, набрав 46,88 процентов голосов. Его конкурент от правящей партии Мамука Цоцерия - 41,15 процентов. Кандидаты встретятся во втором туре голосования. Партия также получила высокий результат на выборах в сакребуло, однако осталась недовольна результатами мажоритарных выборов, где после пересчета голосов в окружной комиссии лишилась части мест.

Кроме того, 1 октября бывший глава Грузии Михаил Саакашвили опубликовал видео, в котором объявил о возвращении в страну после восьми лет пребывания на Украине и призвал своих сторонников объединиться.