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В Тбилиси сторонники Саакашвили требуют его освобождения

Национальная Служба Новостейиещё 4
42 минуты назад

Перед зданием парламента в Тбилиси сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на акцию и требуют освободить политика, сообщает РИА Новости.

Сторонники Саакашвили собрались у парламента в Тбилиси
Фото: TwitterTwitter

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Инициатором акции стал лидер грузинской оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани. Политическая сила сформировала народное движение по возвращению Саакашвили в Грузию.

Участники акции пришли к зданию парламента с фотографиями Саакашвили и грузинскими флагами.

Также известно, что на 14 октября в центре Тбилиси запланирована более масштабная акция с требованием освобождения бывшего президента страны.

Появилось видео с задержанным Саакашвили

Напомним, Саакашвили, тайно приехавшего в Грузию, задержали 1 октября. На родине экс-президент проходит по нескольким уголовным делам, при этом Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес - сфальсифицированными.

В мире,Михаил Саакашвили,РИА Новости,
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