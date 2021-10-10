Сторонники Саакашвили собрались у парламента в Тбилиси

Перед зданием парламента в Тбилиси сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на акцию и требуют освободить политика, сообщает РИА Новости.

Фото: Twitter Twitter

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Инициатором акции стал лидер грузинской оппозиционной партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани. Политическая сила сформировала народное движение по возвращению Саакашвили в Грузию.

Участники акции пришли к зданию парламента с фотографиями Саакашвили и грузинскими флагами.

Также известно, что на 14 октября в центре Тбилиси запланирована более масштабная акция с требованием освобождения бывшего президента страны.