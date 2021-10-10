Госпитализирован президент Чехии Земан

Президент Чехии Милош Земан доставлен в больницу. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Земану стало плохо вскоре после выборов в парламент страны. Из-за этого глава государства отменил запланированное интервью в прямом эфире ТВ.
Кроме того, под вопросом оказалась его встреча с премьер-министром Андреем Бабишем, на которой они должны обсудить формирование нового правительства.
Отмечается, что в сентябре Земан провел восемь дней в больнице в своем офисе из-за обезвоживания и легкого истощения, которые, впрочем, не угрожали жизни политика