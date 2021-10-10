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Госпитализирован президент Чехии Земан

Елена Прошина
15 минут назад

Президент Чехии Милош Земан доставлен в больницу. Об этом сообщает Reuters.

Госпитализирован президент Чехии Земан
Фото: EPA-EFEEPA-EFE

По данным агентства, Земану стало плохо вскоре после выборов в парламент страны. Из-за этого глава государства отменил запланированное интервью в прямом эфире ТВ.

Кроме того, под вопросом оказалась его встреча с премьер-министром Андреем Бабишем, на которой они должны обсудить формирование нового правительства.

Отмечается, что в сентябре Земан провел восемь дней в больнице в своем офисе из-за обезвоживания и легкого истощения, которые, впрочем, не угрожали жизни политика

В мире,Милош Земан,
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