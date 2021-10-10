В Болгарии арестовали россиянина и его семью

Российский специалист-оружейник Сергей Зоненко, его супруга Ольга и их сына Вениамин оставлены болгарским судом под арестом. Местная прокуратура подозревает их в шпионаже. Об этом сообщает издание «Монитор».
Издание утверждает, что 60-летний россиянин Зоненко, а также его 59-летняя жена и 24-летний сын, имеющие литовское гражданство, подозреваются в краже информации оборонного характера с предприятия «Арсенал».
В публикации говорится, что на счету Зоненко много научных разработок, в том числе в области кумулятивных снарядов. А его диссертация была посвящена безопасности ядерных реакторов.
Последние восемь лет он работает в Болгарии на военном заводе «Арсенал» начальником подразделения кумулятивных боеприпасов. Его жена трудилась дизайнером на этом же предприятии.
Семья Зоненко была задержана болгарскими правоохранителями после заявления представителей «Арсенала» о пропаже прототипов и документации на новейший образец вооружений. Первая информация об аресте поступила 7 октября. Сообщалось, что это произошло, когда машина с подозреваемыми пыталась пересечь КПП Кулата на болгарско-греческой границе. Полиция отчиталась об обнаружении в автомобиле пропавших документов.