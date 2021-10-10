В Болгарии арестовали россиянина и его семью

Российский специалист-оружейник Сергей Зоненко, его супруга Ольга и их сына Вениамин оставлены болгарским судом под арестом. Местная прокуратура подозревает их в шпионаже. Об этом сообщает издание «Монитор».

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Издание утверждает, что 60-летний россиянин Зоненко, а также его 59-летняя жена и 24-летний сын, имеющие литовское гражданство, подозреваются в краже информации оборонного характера с предприятия «Арсенал».

В публикации говорится, что на счету Зоненко много научных разработок, в том числе в области кумулятивных снарядов. А его диссертация была посвящена безопасности ядерных реакторов.

Последние восемь лет он работает в Болгарии на военном заводе «Арсенал» начальником подразделения кумулятивных боеприпасов. Его жена трудилась дизайнером на этом же предприятии.