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Украинцы собрались захватить виллу Порошенко под Киевом

News.ru
57 минут назад

Протестующие штурмуют виллу бывшего президента Петра Порошенко в селе Козин под Киевом. Противники политика пытаются попасть внутрь имения, но полицейские сдерживают порывы толпы, сообщают украинские «Вести».

Украинцы собрались захватить виллу Порошенко под Киевом
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.comPetro Poroshenko/via Globallookpress.com

У виллы бывшего украинского лидера собрались не только его противники, но и сторонники. Изначальное выступление разных фракций в итоге обернулось элементарной потасовкой. Штурм виллы происходит волнами, полицейские отразили уже шесть. К дому Порошенко тем временем подтягиваются его сторонники, которые представляются ветеранами АТО.

Представители партии Порошенко призвали прибыть на место детского омбудсмена Дарью Герасименко. Так они хотят оградить несовершеннолетних от участия в провокациях.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о крахе социально-экономической сферы на Украине из-за президента страны Владимира Зеленского. По его словам, если при Порошенко страна была просто бедной, то при Зеленском она стала нищей.

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