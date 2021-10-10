Украинцы собрались захватить виллу Порошенко под Киевом

Протестующие штурмуют виллу бывшего президента Петра Порошенко в селе Козин под Киевом. Противники политика пытаются попасть внутрь имения, но полицейские сдерживают порывы толпы, сообщают украинские «Вести».

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

У виллы бывшего украинского лидера собрались не только его противники, но и сторонники. Изначальное выступление разных фракций в итоге обернулось элементарной потасовкой. Штурм виллы происходит волнами, полицейские отразили уже шесть. К дому Порошенко тем временем подтягиваются его сторонники, которые представляются ветеранами АТО.

Представители партии Порошенко призвали прибыть на место детского омбудсмена Дарью Герасименко. Так они хотят оградить несовершеннолетних от участия в провокациях.