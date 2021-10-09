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В деле умершего депутата Верховной Рады нашли несостыковки

Lenta.ru
33 минуты назад

Журналистка издания «Страна.ua» Екатерина Терехова перечислила несостыковки, которые она нашла в деле умершего депутата Верховной Рады Антона Полякова. Бывший член президентской партии «Слуга народа» скончался в Киеве 8 октября. Основной версией его смерти назвали хроническую болезнь, побочной — отравление (самостоятельное или посторонним лицом).

В деле умершего депутата Рады появились противоречивые версии
Фото: WikipediaWikipedia

Первая несостыковка в деле — следы на шее Полякова. Терехова предположила, что они «носят насильственный характер», хотя полиция заявила, что травму нардеп получил, когда его пытались спасти врачи скорой помощи. К тому же депутата рвало в такси, в котором его обнаружила киевская полиция, а экспертиза нашла в его организме один промилле алкоголя (около 200 граммов водки или коньяка). Указывается, что этого явно недостаточно, чтобы взрослому мужчине стало плохо.

Исключенный из партии "Слуга народа" депутат Рады найден мертвым в такси

В-третьих, есть противоречивые версии того, как нардеп оказался в такси. Согласно первой, он сел туда сам. По другой, его туда пересадил из своей машины помощник депутата Анны Скороход Руслан Джамбулатов. Терехова напоминает, что именно в такси депутату стало критически плохо.

При этом еще до получения результатов экспертизы в сети появилась и быстро разошлась информация о том, что Поляков отравился, потому что смешал наркотики с алкоголем. Терехова также раскритиковала полицейских за то, что они не учли антиправительственные заявления Полякова, сделанные накануне.

8 октября народного депутата нашли в такси в критическом состоянии киевские полицейские. Врачам скорой помощи не удалось спасти политика. В такси он оказался после того, как проехался в автомобиле с Джамбулатовым, помощником Скороход. В тот же день Скороход потеряла сознание в Верховной Раде.

В мире,Екатерина Терехова,Антон Поляков,Верховная Рада,
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