В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Байден поздравил Муратова с получением Нобелевки

Майк Габриелян
1 час назад

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден поздравил Муратова с получением Нобелевки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я аплодирую нобелевскому комитету за признание необычайной работы Рессы и Муратова» и привлечение большего внимания к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу выражения мнений по всему миру», -говорится в заявлении Байдена.

Американский президент сказал, что лауреаты заслужили премию, потому что «бесстрашно следовали за фактами» и «боролись за идею правды».

По его словам, Ресса и Муратов работали над проверкой случаев злоупотребления властью и разоблачали коррупцию. При этом они столкнулись с «постоянными угрозами, преследованием и запугиванием, судебными исками и даже, в случае с Муратовым, смертью его коллег».

Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Ранее зампред чеченского правительства Джамбулат Умаров заявил, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира «за предательство, демагогию и просто откровенную клевету».

В мире,Дмитрий Муратов,Джозеф Байден,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители