Байден поздравил Муратова с получением Нобелевки

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Я аплодирую нобелевскому комитету за признание необычайной работы Рессы и Муратова» и привлечение большего внимания к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу выражения мнений по всему миру», -говорится в заявлении Байдена.

Американский президент сказал, что лауреаты заслужили премию, потому что «бесстрашно следовали за фактами» и «боролись за идею правды».

По его словам, Ресса и Муратов работали над проверкой случаев злоупотребления властью и разоблачали коррупцию. При этом они столкнулись с «постоянными угрозами, преследованием и запугиванием, судебными исками и даже, в случае с Муратовым, смертью его коллег».

Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса, а также главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.