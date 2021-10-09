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Плохи дела: Врач дал прогноз о состоянии Саакашвили

Ювелина Бернст
35 минут назад

Состояние здоровья находящегося в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили может ухудшиться в ближайшие дни. Об этом утвесообщил ждает его личный врач Николо Кипшидзе, передает РИА «Новости».

Плохи дела: Врач дал прогноз о состоянии Саакашвили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кипшидзе, сейчас у Саакашвили анемия, он перенервничал из-за обрушения дома в Батуми. Политик продолжает голодовку и не намерен прекратить ее.

После обследования Саакашвили доктор пришел к выводу, что политику на следующей неделе понадобится медикаментозная помощь. По прогнозам Кипшидзе, через два-три дня анализы станут хуже и политик окажется в опасности, так как он никогда не был на сухой голодовке.

При этом сейчас пациент силен и чувствует себя хорошо, добавил врач.

Накануне адвокаты Саакашвили сообщили, что их подзащитный на восьмой день голодовки похудел на 12 килограммов. Начальник пенитенциарной службы Грузии сообщил, что политик начал принимать мед и натуральные соки.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. На родине Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, а также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива высказал мнение, что арест Саакашвили стал подарком американских спецслужб президенту России Владимиру Путину.

В мире,Валерий Гелашвили,Илья Кива,Михаил Саакашвили,Владимир Путин,РИА Новости,
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