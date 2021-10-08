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Европейцы защищают Россию в ситуации с газовым кризисом. «Пора РФ получить компенсацию за санкции»

Ura.Ru
2 часа назад

Европейцы раскритиковали действия властей Западных государств в условиях газового кризиса. Они встали на сторону России в ситуации с топливом.

Европейцы о газовом кризисе. «России пора получить компенсацию за санкции»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российский президент Владимир Путин с характерной для него беспощадностью использует энергетический кризис для запугивания соседей, укрепления своего единовластия и шантажа Запада. Его излюбленным оружием в этой новой враждебной кампании стали поставки газа, ведь Россия владеет огромными газовыми месторождениями и экспортными трубопроводами», — заявил британский журналист и публицист Эдвард Лукас Daily Mail.

Однако читатели в комментариях негативно высказались о данной точке зрения. «Да вы во всем вините Россию. Будь я президентом Путиным, я бы отключил вам газ, а потом слушал, как вы попрошайничаете», — заявил indie5018.

С его мнением согласен другой читатель издания. «Нельзя винить Путина, у него есть газ, он продавал его дешево в Европу. А потом, когда идиоты на Западе решили, что у них безграничные поставки газа, он завернул вентиль. Сюрприз!», написал OverTheRainbow737. По мнению пользователя Chris forth, ситуация на газовом рынке справедлива. «Пора России получить компенсацию за все эти санкции», — написал он.

Ранее Путин заявил, что на фоне подъема цен на энергоносители в Европе, предложение по газу на биржах можно увеличить, только использовать для этого нужно не европейские споты, а площадку в Санкт-Петербурге.

«Будем спасены»: британцы заявили о надеждах на Путина после взлетевших цен на газ

После заявления президента о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители стоимость газа на мировом рынке снизилась.

В мире,Эдвард Лукас,Владимир Путин,
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