Европейцы о газовом кризисе. «России пора получить компенсацию за санкции»

С его мнением согласен другой читатель издания. «Нельзя винить Путина, у него есть газ, он продавал его дешево в Европу. А потом, когда идиоты на Западе решили, что у них безграничные поставки газа, он завернул вентиль. Сюрприз!», написал OverTheRainbow737. По мнению пользователя Chris forth, ситуация на газовом рынке справедлива. «Пора России получить компенсацию за все эти санкции», — написал он.