Европейцы о газовом кризисе. «России пора получить компенсацию за санкции»

Европейцы раскритиковали действия властей Западных государств в условиях газового кризиса. Они встали на сторону России в ситуации с топливом.
«Российский президент Владимир Путин с характерной для него беспощадностью использует энергетический кризис для запугивания соседей, укрепления своего единовластия и шантажа Запада. Его излюбленным оружием в этой новой враждебной кампании стали поставки газа, ведь Россия владеет огромными газовыми месторождениями и экспортными трубопроводами», — заявил британский журналист и публицист Эдвард Лукас Daily Mail.
Однако читатели в комментариях негативно высказались о данной точке зрения. «Да вы во всем вините Россию. Будь я президентом Путиным, я бы отключил вам газ, а потом слушал, как вы попрошайничаете», — заявил indie5018.
С его мнением согласен другой читатель издания. «Нельзя винить Путина, у него есть газ, он продавал его дешево в Европу. А потом, когда идиоты на Западе решили, что у них безграничные поставки газа, он завернул вентиль. Сюрприз!», написал OverTheRainbow737. По мнению пользователя Chris forth, ситуация на газовом рынке справедлива. «Пора России получить компенсацию за все эти санкции», — написал он.
Ранее Путин заявил, что на фоне подъема цен на энергоносители в Европе, предложение по газу на биржах можно увеличить, только использовать для этого нужно не европейские споты, а площадку в Санкт-Петербурге.
После заявления президента о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители стоимость газа на мировом рынке снизилась.