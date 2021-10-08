Псаки признала провал американской разведки

Американские спецслужбы до сих пор так и не установили причины так называемого гаванского синдрома у ряда госслужащих США. Это подтвердила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя подписание президентом США Джо Байденом законопроекта, предусматривающего выделение финансовой помощи сотрудникам американских ведомств, у которых, по мнению властей, выявлен "гаванский синдром".

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"Важно также знать и понимать, что мы, конечно, решительно настроены на то, чтобы как можно скорее добраться до истины в плане установления причин этих инцидентов, на выяснение того, кто несет за них ответственность", - заявила представитель Белого дома.

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Она имела в виду информацию о загадочных инцидентах с американскими госслужащими за рубежом, которые, как утверждается в США, могли подвергнуться тайным акустическим или иным атакам с возможным применением "направленной энергии".

По словам Псаки, усилия по изучению обстоятельств таких якобы имевших место инцидентов координируются разведывательными органами США.

"Они начали крупномасштабное расследование потенциальных причин [предполагаемых инцидентов]. Они активно изучают спектр гипотез. Однако они не вынесли суждения относительно причин данных инцидентов или того, кто несет [за них] ответственность", - сказала представитель американского лидера.

Кроме того, она отрицательно ответила на вопрос о том, идет ли речь об угрозе для выезжающих за рубеж американцев. "Не думаю, что нужно делать такой вывод", - отметила представитель Белого дома.

"Акустические атаки" или стрекот сверчков?

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что данному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей якобы были выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом".

Директор ЦРУ США Уильям Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля, что причина недомоганий, названных "гаванским синдромом", не установлена. При этом он утверждал, что не исключает причастности России к предположительно имевшим место атакам на сотрудников разведки и госслужащих США.