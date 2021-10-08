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Назван «враг» Путина «номер один»

News.ru
1 час назад

В британском издании The Sun назвали чеченского боевика Адама Осмаева врагом «номер один» для президента России Владимира Путина. Он участвовал в организации покушения на российского президента и в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне Украины. В статье отмечается, что образование он получил в Великобритании.

В Британии назвали «врага» Путина «номер один»
Фото: ReutersReuters

Возлюбленная боевика Амина Окуева также принимала участие во время операции в Донбассе в качестве снайпера и была убита. Осмаев выражает обеспокоенность и убеждён, что состоит в некоем списке «на ликвидацию», составленным лично Путиным.

Я очень осторожно отношусь ко встречам и публичным появлениям, например, сходить в суд — это для меня спецоперация, — сказал боевик.

Ранее президент Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по вопросам развития энергетики заявил, что к резкому росту цен на европейском энергетическом рынке привело не только восстановление мировой экономики, но и «резкие необдуманные действия» и ошибки властей.

В мире,Адам Осмаев,Владимир Путин,
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