В британском издании The Sun назвали чеченского боевика Адама Осмаева врагом «номер один» для президента России Владимира Путина. Он участвовал в организации покушения на российского президента и в вооружённом конфликте в Донбассе на стороне Украины. В статье отмечается, что образование он получил в Великобритании.

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Возлюбленная боевика Амина Окуева также принимала участие во время операции в Донбассе в качестве снайпера и была убита. Осмаев выражает обеспокоенность и убеждён, что состоит в некоем списке «на ликвидацию», составленным лично Путиным.

Я очень осторожно отношусь ко встречам и публичным появлениям, например, сходить в суд — это для меня спецоперация, — сказал боевик.