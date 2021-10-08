"Все обнулилось": Зеленскому предрекли судьбу Януковича

Новый спикер Верховной рады Руслан Стефанчук будет выполнять техническую роль, а президент Украины Владимир Зеленский получит всю полноту власти, что вызовет активное противодействие олигархических групп и других политических сил в стране. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в пятницу политолог Андрей Золотарев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Спикером Рады стал бывший преподаватель Академии адвокатуры Руслан Стефанчук, который в плане знания правовых нюансов вполне компетентен, но в политическом плане у него нет амбиций - это заметно. Он будет выполнять техническую роль, а Рада будет принимать все в ускоренном режиме, без маневров", - сказал он. Заменой спикера, по мнению эксперта, "Зеленский еще раз продемонстрировал, что в данный момент он диктует повестку дня".

Видео дня

"В результате мы получаем уже не просто президентскую, а суперпрезидентскую республику, - продолжил Золотарев. - Другое дело, что вся полнота власти может внезапно обернутся всей полнотой ответственности. А учитывая, что в украинских традициях есть присказка "вместе и отца бить легче", ситуация может измениться кардинально".

В этой связи политолог напомнил судьбу экс-президента Украины Виктора Януковича, который в один момент в 2014 году потерял власть.

"Все может измениться точно так же, как это было с Януковичем, когда в 2012-2013 годах казалось, что все зацементировано, все схвачено, у власти все свои. И в один момент все обнулилось", - заметил Золотарев.

Политолог убежден, что "такое усиление Зеленского не отвечает интересам ни олигархического кооператива, ни интересам других политических игроков" и "неизбежно вызовет противодействие" с их стороны.

"Все идет к такой ситуации, когда власть начнут качать. Будут различные пробы пера: в тарифном плане, в вопросах, связанных с Донбассом. Сгущается ситуация для власти - это заметно", - подчеркнул Золотарев.

Он обратил внимание и на то, что западные силы также демонстрируют неприятие перспективы второго президентского срока Зеленского. По его мнению, все сейчас указывает на то, что идет поиск альтернативы Зеленскому. В частности, также тот факт, что отстраненный спикер Рады Дмитрий Разумков благополучно получает эфиры на каналах бывшего президента Петра Порошенко, украинского бизнесмена Рината Ахметова, главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.