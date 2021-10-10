«Белорусский диктатор пытается шантажировать Европу мигрантами»

В ФРГ пытаются установить причастность президента Белоруссии к миграционному кризису — с августа в страну прибыли почти 4 тыс. нелегалов. В ЕС считают, что Александр Лукашенко таким образом пытается добиться снятия санкций. Сам он утверждает, что у Минска нет ресурсов, чтобы сдерживать поток мигрантов с Ближнего Востока, а ответственность за увеличение этого потока несут сами европейцы.

Фото: Czarek Sokolowski/AP Czarek Sokolowski/AP

Немецкая прокуратура расследует причастность белорусского президента Александра Лукашенко к переброске нелегальных мигрантов на территорию Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники. Как написала газета, власти Германии считают, что миграционным кризисом Лукашенко фактически шантажирует европейские страны, пытаясь добиться отмены введенных против Белоруссии экономических санкций.

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Федеральная полиция ФРГ сообщила, что с августа в Германию через Белоруссию прибыли почти 4 тыс. нелегалов, только в первую неделю октября - 1183 человека, и тенденция усиливается. В основном в Германию прибывают беженцы из стран Ближнего Востока.

В четверг на немецко-польской границе правоохранительные органы задержали 58 человек, которые пытались пересечь границу небольшими группами, а в пятницу был зафиксирован 291 факт незаконного перехода на территорию ФРГ. Почти все нелегалы были молодыми людьми из Ирака и Сирии.

Как утверждает Bild, путешествие мигрантов в Германию начинается в аэропортах Багдада, Дубая, Бейрута, Стамбула, Дамаска. Белоруссия выдает им студенческие визы, а после прибытия в Минск сотрудники погранслужбы Белоруссии при содействии с военными вывозят нелегалов к польской границе.

После этого они уже самостоятельно добираются в Германию и другие страны Евросоюза. За визу и переброску к белорусско-польской границе беженцы платят около 4 тыс. Проблемы с мигрантами на границах начались у стран Еврозоны в июле - о кризисе заявляли Литва, Латвия, Эстония, Польша.

Нелегалы проникали в эти государства с территории Белоруссии. В ЕС считают, что кризис создан искусственно Минском в ответ на экономические санкции и персональные ограничения для белорусских чиновников. Европа и США ввели санкции после майского инцидента с посадкой рейса RyanAir, в результате чего был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

В странах Балтии заявляли, что приток мигрантов из Белоруссии за несколько недель увеличился в десятки раз. На некоторых участках общей с Белоруссией границы намерены построить стену из колючей проволокой. Некоторые страны, например, Польша, высылают нелегалов обратно. Из-за этого между польскими и белорусскими пограничниками возникают конфликты. 8 октября пресс-секретарь польской погранслужбы Анна Мишальска заявила, что белорусы обстреляли польских военных, патрулирующих границу. Никто не пострадал, по всей видимости, использовались холостые патроны.

В конце сентября в приграничной зоне были найдены тела трех мертвых мигрантов. Глава Минобороны Швеции Петер Хультквист 9 октября обвинил в создании миграционного кризиса Россию.

"Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия", - заявил министр.

По его мнению, Москва влияет на Минск и таким образом пытается дестабилизировать обстановку в Европе.