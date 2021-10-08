По официальной версии, причиной смерти депутата Верховной Рады Антона Поляков в Киеве стала болезнь сердца, в чем выразили сомнение некоторые парламентарии. В этот же день стало плохо близкой подруге Полякова нардепу Анне Скороход, она потеряла сознание в здании Рады. И Поляков, и Скороход ранее были исключены из фракции «Слуга народа». Несколько месяцев назад они жаловались на угрозы. Над смертью Полякова поглумилась депутат от «Слуги народа» Галина Третьякова, что спровоцировало скандал в парламенте.

Смерть в такси

На 34-м году жизни скончался народный депутат Верховной рады Антон Поляков. Первым об этом сообщил бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, накануне отравленный в отставку.

Полякову стало плохо в машине такси, которую патрульные ночью 8 октября остановили за нарушение правил дорожного движения в Днепровском районе Киева. В салоне они обнаружили политика, который к тому моменту уже был без сознания. По имеющейся информации, в автомобиле его тошнило, после чего начались конвульсии. Несмотря на реанимационные мероприятия приехавшей бригады скорой помощи, мужчину не удалось спасти.

«Его еще откачивали минут 30. Но реанимировать не смогли», — пишет Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту смерти Полякова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины с пометкой «Естественная смерть».

Согласно предварительному выводу, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность и ишемическая болезнь сердца. Об этом заявили в офисе генпрокурора Елены Венедиктовой. Результаты вскрытия также показали, что у Полякова присутствуют ссадины в виде полос на шее. Но, по мнению судмедэкспертов, они с большой долей вероятности появились из-за цепочки, которая могла впиться в кожу, когда депутата вытаскивали из машины.

В то же время, по информации СМИ, следствие рассматривает две версии смерти Полякова: либо мужчина сам отравился чем-то, либо его отравили.

«Сейчас найдем, где он был и что делал перед посадкой в такси, и многое будет понятно», — сказал источник в МВД.

Таксист, ставший свидетелем случившегося, рассказал «Стране.ua», что подобрал Полякова возле дороги по проспекту Соборности. По виду Полякова, как утверждает гражданин Азербайджана, было очевидно, что тот находится в нетрезвом состоянии.

«Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян», — поделился таксист.

«Это цена украинской политики»

Украинские нардепы выражают соболезнования в связи со скоропостижной кончиной Полякова, однако не все из них верят, что он умер естественным путем.

Юлия Гришина из фракции «Слуга народа» заявила, что Поляков вел активный образ жизни и не жаловался на здоровье. Она не исключила, что смерть депутата может быть связана с политическими причинами, но призвала раньше времени об этом не заявлять.

«Я слышала те версии, которые выдвигали коллеги, о том, что он активно высказывался против действующей власти. В каждой фракции есть люди, которые выступают против власти, поэтому сейчас несправедливо и некорректно говорить такие вещи», — сказала она в эфире телеканала Украина 24.

Тарас Батенко, глава депутатской группы «За будущее», в которой состоял Поляков, также предположил, что этот инцидент имеет политическую подоплеку.

«Правдивый, правдолюб, рафинированно порядочный и честный. Который, как многие из вас, ворвался в стены парламента, чтобы творить добро, только он по-своему понимал это добро. Это цена украинской политики – его смерть», — заявил Батенко.

Другой парламентарий от «За будущее» Сергей Рудык заметил, что общался с Поляковым накануне его смерти. Тогда он выглядел здоровым.

Со слов нардепа Евгения Шевченко, Поляков был абсолютно здоров и занимался бегом. Он подчеркнул, что не верит в естественную причину смерти политика.

Поляков и Скороход

Поляков резко критиковал власти, конфликтовал с политиками, в частности, из фракции «Слуга народа», из которой был исключен в 2019-м вскоре после того, как стал нардепом.

Три дня назад в одном из своих последних выступлений Поляков публично обвинил народных депутатов Рады от партии Владимира Зеленского в получении взяток за голоса в поддержку закона об олигархах.

В контексте смерти Полякова СМИ сообщают, что сегодня в кабинетах Верховной рады стало плохо народному депутату, еще одному члену группы «За будущее» Анне Скороход. В парламенте рассказали, что Скороход «кричала и истерила, ей буквально было плохо». Известно, что женщина потеряла сознание, ее госпитализировали в нестабильном состоянии. Других подробностей на текущий момент нет, однако в Раде считают, что плохое самочувствие Скороход связано со смертью Полякова — они близко общались.

Поляков и Скороход вместе прошли в Раду в 2019-м и одновременно были исключены из фракции. По официальной мотивировке, нардепы были не согласны с курсом «Слуг народа». 24 июля политики обращались в полицию и указывали, что им поступают угрозы. Было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Скороход также публично заявляла, что на нее, когда она еще состояла в партии, оказывалось давление из-за отказа голосовать за законопроект о продаже земель, и в связи с этим был задержан ее гражданский муж, имеющий бизнес в России. Поляков также подтверждал информацию о давлении на депутатов, несогласных с законопроектом, со стороны Офиса президента. Во фракции эти обвинения отвергали.

Депутат Третьякова

Сегодняшние инциденты с Поляковым и Скороход спровоцировали еще один скандал в Раде.

Депутат партии президента «Слуга народа» Галина Третьякова в официальном чате фракции написала, что смерть Полякова — «это минус один враг» и «это хорошо».

Взяв слово в ходе выступления, она подтвердила свои слова. В ответ на это новый председатель парламенты Руслан Стефанчук отключил ей микрофон, а присутствующие в зале закричали «Позор».

«Что вам комментировать? Есть политическая борьба», — заявила Третьякова журналистам после заседания.