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"Неугодный режим": во что выльется конфликт между Ираном и Азербайджаном

Роман Кирьянов
44 минуты назад

Конфликт между Ираном и Азербайджаном вряд ли перерастет в открытую войну и останется на уровне дипломатических заявлений и маневров войск на границе. Таким мнением с "Рамблером" поделился доцент Института общественных наук РАНХиГС при Президенте России Сергей Демиденко.

"Неугодный режим": во что выльется конфликт между Ираном и Азербайджаном
Фото: ReutersReuters

"Я думаю, что войны не будет. В первую очередь потому, что Иран никогда не воюет в открытую, он действует другими способами - поддерживает внутреннюю оппозицию, пытается расшатывать неугодные ему режимы. Латентный конфликт там длится уже достаточно долго, но все это заявления о намерениях и позы"

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Демиденко считает, что от прямого военного конфликта Иран удерживают и союзнические отношения с Турцией.

"А поговаривают, что там еще и израильские военные присутствуют. Это дополнительный раздражитель для Ирана"

Эксперт отмечает, что конфликт носит этническую подоплеку и связан с большой азербайджанской общиной, проживающей на северо-западе Ирана.

"История достаточно простая. В Иране есть большое количество местных иранских азербайджанцев, почти 30 млн. Кстати, азербайджанцем является рахбар Ирана Али-Хоменеи. Как вы понимаете, они сильно тяготеют к Азербайджану в конфликте с Арменией, а Иран официально - союзник армян"

Обострение началось примерно год назад, когда во время войны в Карабахе иранские азербайджанцы активно поддержали Баку, в то время как Тегеран официально был союзником Армении.

"Во время карабахского конфликта Иран поддерживал Армению, гнал туда продовольствие, возможно, то были какие-то поставки оружия. Против этого категорически возражала азербайджанская община Ирана. Они перекрывали дороги, не пускали колонны машин, идущие в Армению. Обострение идет на этом фоне. Иранцы считают, то к этому руку приложил Азербайджан"

Уже несколько дней продолжается обострение на границе Ирана и Азербайджана. Из Тегерана звучат угрозы вернуть территории Закавказья в состав Персидской империи, а Азербайджан начал совместные маневры с турецкой армией.

Глава МИД Ирана на встрече со своим коллегой в Москве заявил, что не потерпит геополитических притязаний "одного из своих соседей" и попыток перекроить карту Закавказья.

В мире,Азия,Сергей Демиденко,РАНХиГС,МИД,
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