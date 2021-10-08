ЕС обвинил Россию в задержке регистрации «Спутника V»

«Она во многом базируется на инспекциях и оценке, за которыми идет заключение. Все еще есть некоторые не закрытые вопросы, но я не буду давать по ним комментарии, так как это должны делать эксперты. Вы, наверное, слышали, что ВОЗ публично назвала некоторые обнаруженные проблемы и приостановила процедуру признания вакцины. Поэтому все вопросы по поводу сроков нужно задавать России», — заявил дипломат.