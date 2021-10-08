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ЕС обвинил Россию в задержке регистрации «Спутника V»

Анна Безрукова
1 час назад

Посол Европейского союза в России Маркус Эдерер заявил, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) невосприимчивы к давлению европейских политиков, передает издание РБК.

Оценивая призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона к государствам ЕС по поводу того, чтобы не признавать российские вакцины, а также слова премьер-министра Италии Марио Драги о том, что «Спутник V», очевидно, не будет признан в ЕС.

«Я встречался с инспекторами, и они, если говорить честно, работают в своем собственном мире. Думаю, что они невосприимчивы к давлению. Ряд высказываний, которые вы, вероятно, слышали, могут быть вызваны задержками, и их причины - не в действиях ЕМА или ЕС», — полагает Эдерер.

Кроме этого, посол напомнил, что ЕМА продолжает проводить последовательную экспертизу.

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«Она во многом базируется на инспекциях и оценке, за которыми идет заключение. Все еще есть некоторые не закрытые вопросы, но я не буду давать по ним комментарии, так как это должны делать эксперты. Вы, наверное, слышали, что ВОЗ публично назвала некоторые обнаруженные проблемы и приостановила процедуру признания вакцины. Поэтому все вопросы по поводу сроков нужно задавать России», — заявил дипломат.

Ранее Александр Гинцбург, директор Центра им. Гамалеи, где создали «Спутник V», сообщил, что проблемы с признанием российской вакцины со стороны EMA и ВОЗ обусловлены конкуренцией на рынке. По его словам, в настоящее время оборот «Спутника V» «превосходит или равен обороту всех других медикаментов на планете Земля».

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