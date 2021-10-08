Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, выступая со своей первой программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента. Для подписания соответствующего документа японские власти требуют решения вопроса принадлежности Курил.

С Россией заключения мирного договора не будет без решения территориального вопроса. Я буду стремиться к развитию всего комплекса японско-российских отношений, включая подписание мирного договора, — сказал Кисида.

Накануне Фумио Кисида провёл первый после вступления в должность телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения. Отмечается, что Кисида поздравил Путина с днём рождения. Он подтвердил курс на продолжение диалога по мирному договору. Российский лидер также выразил надежду на продолжение переговоров по этому вопросу.