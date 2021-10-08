Талибы назвали ИГ "головной болью"

Заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана и официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид в эфире телеканала TOLO News сказал, что террористическая группировка "Исламское государство" не является угрозой для страны. По его словам, в "Талибане" называют ИГ* "головной болью", а не угрозой.
Как заявил представитель афганских властей, в некоторых местах члены этой группировки создают "головную боль", но после каждого инцидента талибы их ликвидируют.
"Мы их гоним, их убежища обнаружены", - отметил Муджахид.
Он добавил, что народ Афганистана не поддерживает ИГ. Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Игорь Моргулов заявил, что в Афганистане сохраняется угроза новых террористических атак, поскольку на территории государства еще действуют боевики ИГ.