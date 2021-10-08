Талибы назвали ИГ "головной болью"

Заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана и официальный представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид в эфире телеканала TOLO News сказал, что террористическая группировка "Исламское государство" не является угрозой для страны. По его словам, в "Талибане" называют ИГ* "головной болью", а не угрозой.

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Как заявил представитель афганских властей, в некоторых местах члены этой группировки создают "головную боль", но после каждого инцидента талибы их ликвидируют.

"Мы их гоним, их убежища обнаружены", - отметил Муджахид.