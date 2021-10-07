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Франция опровергла присутствие российской ЧВК в Мали

Lenta.ruиещё 2
49 минут назад

Французские спецподразделения, которые участвуют в антитеррористической операции «Бархан» в зоне Сахеля, не нашли в Мали признаки присутствия российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает ТАСС.

Франция опровергла присутствие российской ЧВК в Мали
Фото:  Paul Lorgerie / Reuters Paul Lorgerie / Reuters

Официальный представитель Главштаба Вооруженных сил (ВС) Франции полковник Паскаль Яни на брифинге опроверг информацию о присутствии российской ЧВК в Мали. «Мы не обнаружили признаки присутствия "Вагнер" в Мали»", — заявил он.

В конце сентября министр ВС Франции Флоранс Парли предостерегла власти Мали о том, что государство «изолирует себя и потеряет поддержку международного сообщества», если обратится за помощью к услугам наемников. Однако эта информация не подтвердилась.

Ранее журналист BBC Arabic рассказал, что бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера перебросили из ливийского Бенгази в Мали. Об этом также заявил президент Мавритании Мухамед Ульд шейх Газуани. По его словам, Мали давно заключило договор с российскими ЧВК.

На Генассамблее ООН глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились к российской частной военной компании (ЧВК) за помощью для борьбы с террористами. Однако Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству, подчеркнул он. Лавров добавил, что в Мали «правят бал» незаконные формирования.

В мире,Флоранс Парли,Сергей Лавров,Генассамблея ООН,МИД,ИТАР-ТАСС,
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