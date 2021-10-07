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Саакашвили купил телевизор

Вероника Полынина
35 минут назад

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили купил себе в камеру телевизор. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на Специальную пенитенциарную службу Минюста страны.

Саакашвили купил телевизор
Фото: ReutersReuters

«Для Саакашвили в понедельник была изготовлена карта, куда была зачислена лимитированная сумма. Во вторник он выбрал телевизор в учреждении исполнения наказаний и оформил заказ. К этому времени он уже пользуется приобретенным телевизором в камере», - говорится в сообщении службы.

Ранее адвокат Саакашвили Бека Басилая заявил, что условия содержания экс-президента в тюрьме «ниже нормы», у него в камере нет ни телевизора, ни матраса.

В Специальной пенитенциарной службе опровергли информацию об отсутствии у Саакашвили матраса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «при заселении в учреждение в соответствие с законом ему были переданы вещи для личного пользования, в которые входило белье, одеяло, матрас и подушка».

Представители службы подчеркнули, что Саакашвили не обращался к администрации тюрьмы за дополнительным матрасом.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он приехал в страну впервые за восемь лет накануне выборов в органы самоуправления. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить государственный переворот и беспорядки. На родине политик заочно осужден на шесть лет лишения свободы и является фигура

В мире,Михаил Саакашвили,Минюст РФ,ИА Sputnik,
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