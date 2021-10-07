Миру угрожает опасный вирус из Индии и Китая

Вирус Киасанурской лесной болезни, который зарегистрирован в Индии и Китае , может распространиться на другие регионы планеты, рассказал журналистам руководитель отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Валерий Локтев, пишет «Интерфакс».

«Летальность у него приличная, институт в Индии, который его открыл, весь полег. Это тяжелая геморрагическая лихорадка», - сказал Локтев.

Он отметил, что до сих пор в России выявили единственный случай заражения этим вирусом. Пациент месяц провел в реанимации, в целом лечение длилось три месяца. Как сообщил ученый, природный очаг вируса - обезьяны и клещи. Пока он распространен только в Индии и Китае.