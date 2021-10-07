Миру угрожает опасный вирус из Индии и Китая

Вирус Киасанурской лесной болезни, который зарегистрирован в Индии и Китае, может распространиться на другие регионы планеты, рассказал журналистам руководитель отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» Валерий Локтев, пишет «Интерфакс».
«Летальность у него приличная, институт в Индии, который его открыл, весь полег. Это тяжелая геморрагическая лихорадка», - сказал Локтев.
Он отметил, что до сих пор в России выявили единственный случай заражения этим вирусом. Пациент месяц провел в реанимации, в целом лечение длилось три месяца. Как сообщил ученый, природный очаг вируса - обезьяны и клещи. Пока он распространен только в Индии и Китае.
При этом Локтев добавил, что нельзя недооценивать клещевой путь заражения, так как география вирусов меняется.
"Сегодня вирус клещевого энцефалита ушел на север Республики Коми и дальше вплоть до тундры, Сыктывкара и так далее, фактически до Воркуты дошел, в Европе пересек Ла-Манш, внедрился в Великобританию, пересек Гибралтар, внедрился в Африку, клещевой энцефалит - в предгорьях Альп», - пояснил Локтев.