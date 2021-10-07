Украинский дипломат в ООН назвал российских журналистов террористами

Глава департамента международной безопасности украинского МИД Владимир Лакомов заявил, что все российские журналисты являются террористами.

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После заседания Первого комитета ГА ООН дипломату задали вопрос РИА «Новости», услышав что вопрос адресован от российского агентства, Лакомов отказался говорить.

«Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами», – заявил он.

Отвечая на вопрос о том, все ли российские СМИ – террористы, Лакомов заявил:

«Да, пропагандистские террористы».