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Европарламент потребовал новых мер против РФ, если она продолжит поддерживать Минск

ТАССиещё 1
22 минуты назад

Европарламент (ЕП) потребовал от ЕС введения дополнительных мер против России, если она продолжит поддерживать Минск. Об этом говорится в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Европарламент потребовал новых мер против РФ из-за поддержки Минска
Фото: ReutersReuters

Согласно документу, "ЕС надлежит четко дать понять, что если Россия продолжит свою нынешнюю политику в отношении Белоруссии, Евросоюзу придется ввести дополнительные меры противодействия и сдерживания в отношении РФ".

Депутаты считают также необходимым, чтобы институты ЕС периодически отчитывались перед парламентариями о "ситуации с вмешательством Москвы в Белоруссии, в том числе о ее методах обретения более глубокого политического, военного и экономического контроля над Белоруссией".

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ЕП считает необходимым, чтобы ЕС выработал стратегический подход к осуществлению санкций против белорусских властей. В документе депутаты "настоятельно призывают Европейский Совет согласовать на своем следующем саммите 21-22 октября 2021 года всеобъемлющую и стратегическую политику санкций против белорусского режима". По их мнению, такая стратегия должна "предусматривать переход к более решительному подходу к санкциям, учитывая системный характер репрессий и нарушений прав человека в Белоруссии".

В Европарламенте предлагают "включить в пакет экономических санкций дополнительные сектора, такие, например, как металлургический, деревообрабатывающий и химический". Как считают в ЕП, санкции должны затронуть "все оставшиеся неохваченными государственные банки и ключевые компании, такие как "Беларуськалий" и "Белтелеком".
В мире,Европейский совет,Европарламент,ЕС,
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