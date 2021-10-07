Украинцы назвали главные отличия от русских

Почти четверть украинцев ощущают близость с русским народом, свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.

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Как передает РИА «Новости», о близости с русскими заявили 22% респондентов. Еще 18% ощущают близость с белорусами, а 16% - с поляками.

Отвечая на вопрос о главных отличиях украинцев и русских, 27% опрошенных граждан Украины заявили, что они более трудолюбивые, чем русские. 22% респондентов назвали себя более свободолюбивыми, а 21% - более хозяйственными. Также украинцы называли себя более открытыми, искренними и демократичными.

Респондентов также попросили представить свое видение понятия «украинская мечта». Большинство граждан заявили, что хотят жить в мирной и безопасной стране без коррупции, где заботятся о пенсионерах и хорошо оплачивают труд граждан.

В исследовании приняли участие 5 тысяч человек из пяти регионов Украины.