В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 7 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 80.49
Войти в почту

Украинцы назвали главные отличия от русских

Вероника Полынина
21 минуту назад

Почти четверть украинцев ощущают близость с русским народом, свидетельствуют данные опроса Украинского института будущего.

Украинцы назвали главные отличия от русских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как передает РИА «Новости», о близости с русскими заявили 22% респондентов. Еще 18% ощущают близость с белорусами, а 16% - с поляками.

Отвечая на вопрос о главных отличиях украинцев и русских, 27% опрошенных граждан Украины заявили, что они более трудолюбивые, чем русские. 22% респондентов назвали себя более свободолюбивыми, а 21% - более хозяйственными. Также украинцы называли себя более открытыми, искренними и демократичными.

Респондентов также попросили представить свое видение понятия «украинская мечта». Большинство граждан заявили, что хотят жить в мирной и безопасной стране без коррупции, где заботятся о пенсионерах и хорошо оплачивают труд граждан.

В исследовании приняли участие 5 тысяч человек из пяти регионов Украины.

Стало хуже: Украинцы оценили политику Зеленского

Ранее опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что более 40% украинцев согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы - один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству». При этом 55% не согласны с подобным тезисом.

В мире,Владимир Путин,
41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители