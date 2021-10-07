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Украинский депутат поздравил Путина фразой из «Звездных войн»

Ura.Ru
46 минут назад

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения словами мастера Йоды из фильма «Звездные войны». Видео поздравления Илья Кива опубликовал в своем telegram-канале.

Депутат Рады поздравил Путина фразой из «Звездных войн»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа Владимира Владимировича Путина с днем рождения. Сил вам, божьего благословения и здоровья Да пребудет с вами сила», — сказал депутат.

Напомним, что президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 69 лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства проведет праздник на работе и «проставляться» не планирует.

В мире,Илья Кива,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Верховная Рада,
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