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В Японии осудили заявления премьер-министра о Курилах

News.ruиещё 10
2 часа назад

Читатели портала Yahoo News Japan осудили слова нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего, что страна готова к заключению мирного договора с Россией только после решения вопроса принадлежности Курил. По мнению японцев, выгоду от подобной позиции получат только США, которые «используют Японию для собственной безопасности, а не обеспечивают её оборону».

«Нам хватит и двух островов». Японцы осудили "ультиматум" Токио о Курилах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Да хватит нам и двух островов — Хабомаи и Шикотана. Итуруп и Кунашир — это уже затея американцев? Это им нужны эти острова! — написал пользователь patrashu.

Читатели отметили, что озвученные заявления властей не соответствуют их возможностям и ведут к конфликту с Россией.

Надо же, как Кисида расхрабрился. А я думаю, что нам не то что четыре острова, нам и два-то не вернуть! С Россией это пустая трата времени. Исходить нужно из того, что Путин просто поздравил Кисиду с избранием премьером — вот и всё, — отметил xfv.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Для подписания соответствующего документа японские власти требуют решения вопроса принадлежности Курил.

Японцы увидели в провокации у Крыма шанс вернуть Курилы

Фумио Кисида провёл первый после вступления в должность телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения. Отмечается, что Кисида поздравил Путина с днём рождения. Он подтвердил курс на продолжение диалога по мирному договору. Российский лидер также выразил надежду на продолжение переговоров.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.

В мире,Фумио Кисида,Владимир Путин,Yahoo,
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