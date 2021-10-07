«Будем спасены»: британцы заявили о надеждах на Путина после взлетевших цен на газ

Утром 6 октября цены на газ в Великобритании подскочили на 40 процентов - до исторического максимума в 4,07 фунта стерлингов за терм (единица измерения тепловой энергии, долгое время терм обходился британцам менее чем в сто пенсов). Как пишет The Times, газ резко подешевел после того, как президент РФ Владимир Путин пообещал перекачивать больше топлива в Европу.

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На совещании по вопросам энергетики 6 октября Путин заявил, что Россия должна полностью выполнять все обязательства по транзиту газа в Европу через Украину.

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«Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - подчеркнул президент.

Он отметил, что «Газпрому» было бы выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов транзита, но при этом увеличить прокачку по новым трубопроводам в обход страны.

«Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту», - сказал Путин.

The Times назвала утро 6 октября «беспрецедентным по чрезвычайной волатильности цен» на газ по всей Европе - опасения по поводу нехватки энергии зимой усилились, но затем отступили в надежде, что увеличение поставок из России предотвратит кризис.

Несмотря на смягчение ситуации после комментариев Путина, стоимость газа остается чрезвычайно высокой - более 290 пенсов за терм, подчеркнуло издание. Это примерно в восемь раз больше, чем год назад.

«ИноСМИ» собрали комментарии британских пользователей к этому материалу.

Комментатор под ником ChrisF заявил, что слова Путина стали «мягким напоминанием о том, в чьих руках находятся ключи от европейской энергии».

«Путин пообещал открыть побольше газовый кран, который он умно прижимал в течение последних месяцев - и мы спасены», - написал он.

«Путин снова подает газ. Так кто у нас реально контролирует ситуацию?» - согласился с ним Alan Johnson.

Fuzzy отметил, что европейцы надеялись на сжиженный природный газ из США и Катара, но в итоге «осталась с ними одна Россия» - поставщики СПГ выбрали для поставок более выгодные рынки.