«Развалится в третий раз»: В Литве пообещали России сложное будущее

«Я думаю, не совсем так, как говорит украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже в скором будущем. Но это "скоро" или "не скоро" наступит исключительно с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, владея своими ядерными бомбами, будет отдавать Крым», — подытожил политик.