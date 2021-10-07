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«Развалится в третий раз»: В Литве пообещали России сложное будущее

Анна Безрукова
27 минут назад

Украина вернет Крым только после того, как Россия развалится. Такое заявление в беседе с изданием «День» сделал экс-глава Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.

«Развалится в третий раз»: В Литве пообещали России сложное будущее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также добавил, что это является вопросом времени.

«Россия распадется потому, что у всех империй есть свой конец. Россия уже два раза разваливалась и это случится и в третий раз», — считает Ландсбергис.

При этом он отметил, что Москва заняло принципиальную позицию в отношении полуострова.

«Я думаю, не совсем так, как говорит украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже в скором будущем. Но это "скоро" или "не скоро" наступит исключительно с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, владея своими ядерными бомбами, будет отдавать Крым», — подытожил политик.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, организованного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией свои голоса отдали 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента населения Севастополя. Украина называет полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В РФ неоднократно заявляли, что решение было принято крымчанами демократическим путем, в полном соответствии с международным законодательством и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

В мире,Витаутас Ландсбергис,ООН,
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