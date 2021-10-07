Зеленский уволил пятерых послов в шести странах

Украинский президент Владимир Зеленский пересмотрел состав дипломатического корпуса, говорится на сайте представительства главы государства.
Зеленский подписал приказы об освобождении пяти послов Украины в шести странах. Своих должностей лишились украинский посол Бразилии Ростислав Троненко, посол в Таджикистане и Афганистане Василий Серватюк, посол в Армении Иван Кулеба.
Также Зеленский уволил дипломатов Евгения Микитенко — посла Украины в Египте и Владимира Яценковского — посла в Литве.
Вместе с тем глава государства назначил Андрея Праведник послом в Республике Руанда. До сих пор он работал послом в Кении. Валерий Кирдод - посол в Нигерии стал по совместительству и послом в Республике Камерун.
Также Зеленский распорядился назначить послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике Оксану Драмарецкую, которая была послом в Мексике.
Ранее президент ввел бессрочные санкции в отношении нескольких сотрудников ФСБ РФ. Таким образом, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны.
В «черный список» внесены Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов.