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Зеленский уволил пятерых послов в шести странах

Елена Прошина
17 минут назад

Украинский президент Владимир Зеленский пересмотрел состав дипломатического корпуса, говорится на сайте представительства главы государства.

Зеленский уволил пятерых послов в шести странах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зеленский подписал приказы об освобождении пяти послов Украины в шести странах. Своих должностей лишились украинский посол Бразилии Ростислав Троненко, посол в Таджикистане и Афганистане Василий Серватюк, посол в Армении Иван Кулеба.

Также Зеленский уволил дипломатов Евгения Микитенко — посла Украины в Египте и Владимира Яценковского — посла в Литве.

Вместе с тем глава государства назначил Андрея Праведник послом в Республике Руанда. До сих пор он работал послом в Кении. Валерий Кирдод - посол в Нигерии стал по совместительству и послом в Республике Камерун.

Также Зеленский распорядился назначить послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике Оксану Драмарецкую, которая была послом в Мексике.

Ранее президент ввел бессрочные санкции в отношении нескольких сотрудников ФСБ РФ. Таким образом, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны.

В «черный список» внесены Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов.

В мире,Станислав Макшаков,Василий Серватюк,Алексей Седов,Иван Осипов,Владимир Зеленский,Алексей Александров,Кирилл Васильев,Владимир Богданов,ФСБ,
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