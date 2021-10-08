ИГ взяла ответственность за взрыв в афганской мечети

Террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России) взяла ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Aamaj News/Twitter Aamaj News/Twitter

В публикации отмечается, что взрыв осуществил в толпе террорист-смертник в поясе со взрывчаткой.

Очевидец сообщил российскому агентству, что при теракте погибли более 100 человек, многие пострадали. Отмечается, что все погибшие и пострадавшие – прихожане мечети.

По утверждениям представителя движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование.

Ранее в шиитской мечети Сеид-Абад в афганской провинции Кундуз произошел взрыв. Атака произошла около 13:30 по местному времени (12:00 мск) при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву.

Член комиссии радикального движения «Талибан» по культуре Мохаммад Джалалзаявил, что теракт был осуществлен боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением ИГ (организация запрещена в России).