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Зеленский выдвинул ультиматум Путину

Вероника Полынина
39 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский будет готов обсуждать предложенную Москвой повестку встречи с российским лидером Владимиром Путиным только после решения вопроса об «оккупации части украинской территории». Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя информацию об отправленном Москвой списке тем для обсуждения на возможной двусторонней встрече глав государств.

Зеленский выдвинул ультиматум Путину
Фото: ReutersReuters

«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживание в заложниках украинских граждан», - заявил Никифоров агентству УНИАН.

По словам пресс-секретаря, Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным должен строиться на том, что украинское и российское общества считают первоочередным. Только после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, среди которых восстановление дипломатических отношений и транспортного сообщения между двумя странами, заявил Никифоров.

Как Зеленский «кинул» Путина

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что несколько месяцев назад Москва направила Киеву предложения по встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, о готовности к которой неоднократно заявляли и российский, и украинский лидеры.

По данным издания, в повестке оказалось 12 тем, касающихся двусторонних отношений. Вопрос урегулирования в Донбассе в перечне вопросов упоминается один раз, а Крым – ни разу.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. По российскому законодательству на присоединенной территории были образованы новые субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В документах ООН и законодательстве Украины Крым и Севастополь рассматриваются как «временно оккупированная» часть Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Владимир Путин,ООН,УНИАН,Газета "Коммерсантъ",
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