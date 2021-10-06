Зеленский выдвинул ультиматум Путину

Президент Украины Владимир Зеленский будет готов обсуждать предложенную Москвой повестку встречи с российским лидером Владимиром Путиным только после решения вопроса об «оккупации части украинской территории». Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя информацию об отправленном Москвой списке тем для обсуждения на возможной двусторонней встрече глав государств.

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«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживание в заложниках украинских граждан», - заявил Никифоров агентству УНИАН.

По словам пресс-секретаря, Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным должен строиться на том, что украинское и российское общества считают первоочередным. Только после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, среди которых восстановление дипломатических отношений и транспортного сообщения между двумя странами, заявил Никифоров.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что несколько месяцев назад Москва направила Киеву предложения по встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, о готовности к которой неоднократно заявляли и российский, и украинский лидеры.

По данным издания, в повестке оказалось 12 тем, касающихся двусторонних отношений. Вопрос урегулирования в Донбассе в перечне вопросов упоминается один раз, а Крым – ни разу.