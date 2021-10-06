Зеленский выдвинул ультиматум Путину

Президент Украины Владимир Зеленский будет готов обсуждать предложенную Москвой повестку встречи с российским лидером Владимиром Путиным только после решения вопроса об «оккупации части украинской территории». Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя информацию об отправленном Москвой списке тем для обсуждения на возможной двусторонней встрече глав государств.
«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживание в заложниках украинских граждан», - заявил Никифоров агентству УНИАН.
По словам пресс-секретаря, Зеленский считает, что прямой диалог с Путиным должен строиться на том, что украинское и российское общества считают первоочередным. Только после этого переговоры могут дойти и до других пунктов, среди которых восстановление дипломатических отношений и транспортного сообщения между двумя странами, заявил Никифоров.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что несколько месяцев назад Москва направила Киеву предложения по встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, о готовности к которой неоднократно заявляли и российский, и украинский лидеры.
По данным издания, в повестке оказалось 12 тем, касающихся двусторонних отношений. Вопрос урегулирования в Донбассе в перечне вопросов упоминается один раз, а Крым – ни разу.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. По российскому законодательству на присоединенной территории были образованы новые субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В документах ООН и законодательстве Украины Крым и Севастополь рассматриваются как «временно оккупированная» часть Украины.