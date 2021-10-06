Главное за день: чем Украина заменит российский газ и опасность биометрии

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«Огромные запасы энергоресурсов»: в Раде предложили замену российскому газу

Пока Украина отказывается закупать у России газ напрямую, цены на голубое топливо продолжают расти. Однако удачное вложение в угледобывающую промышленность может спасти страну от энергетического кризиса. С таким предложением выступила народный депутат Верховной рады Виктория Гриб. Ей возразили, что самые крупные запасы угля находятся на территории неподконтрольных Украине ЛНР и ДНР, предложив Киеву договориться с лидерами самопровозглашённых республик о поставках топлива. Однако Гриб ответила, что в стране всё-таки есть шахты с количеством угля, достаточным для отопления не только этой, но и следующей зимой.

Россиянам назвали опасности биометрии

Президент InfoWatch Наталья Касперская посоветовала с осторожностью подходить к сдаче биометрических данных и «не вестись на удобство»: по ее мнению, такие данные слишком легко украсть. Главной опасностью при внедрении биометрии Касперская считает неумение защищать и верифицировать такие данные. По ее мнению, если биометрия станет повсеместной, есть риски, что мошенники будут использовать чужие данные для крупных сделок с недвижимостью, управления банковскими счетами или прохода на закрытые объекты.

Минтруд предложил по-новому оплачивать отпуск при увольнении

Министерство труда России разработало изменения в Трудовой кодекс, которые уточняют нормы понятия рабочего времени. Например, в статье 91 ТК РФ установлена продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Теперь предлагается внести дополнение в понятие «нормальная продолжительность рабочего времени». В статье 120 ТК РФ хотят уточнить расчет числа дней отпуска за один месяц. Если сейчас продолжительность исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается, то в дальнейшем она будет делиться на 12 месяцев.

В Кремле объяснили нежелание вводить локдаун в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал объявление карантина «абсолютно нежелательным сценарием» для всех российских регионов. Он подчеркнул, что в зависимости от ситуации с коронавирусом все регионы «по отдельности принимают ограничительные меры». По его словам, в приоритете у властей точечные меры, а не полный локдаун.

Россияне массово банкротятся

За девять месяцев этого года 137 485 граждан и ИП признаны банкротами, что в 1,8 раза больше, чем за январь–сентябрь 2020 года. Годом ранее рост был в 1,6 раза по отношению к такому же периоду 2019-го. При этом новой процедурой банкротства через МФЦ воспользовались лишь 5 тысяч россиян.

Гаркалина перевели в реанимацию

Госпитализированного накануне с коронавирусом актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию, поскольку поражение его легких достигло 75%. Актер находится в сознании, но его подключили "к кислороду под давлением", и у него "критическая стадия пневмонии – КТ4".

Украинец решил продать золото олимпиады-2020

Чернокожий украинский борец и депутат Верховной рады Жан Беленюк написал в соцсетях, что планирует продать свою золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Все вырученные от продажи «золота» деньги спортсмен хочет направить на благотворительные цели. Напомним, Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом, одержав победу в Токио в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

Владимир Машков отказался от депутатского мандата

Центризбирком России планирует передать депутатский мандат актера Владимира Машкова директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Народный артист и худрук Московского театра Олега Табакова входил в список партии на выборах в Госдуму от Москвы. После подведения итогов голосования источник в «Единой России» заявил, что до актера «очередь не доходит» и он не получит место в новом парламенте. Однако потом стало известно, что ЦИК передал Машкову вакантный думский мандат от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Представитель вдовы Талькова назвала имя единственного виновника убийства

Пресс-секретарь вдовы музыканта Игоря Талькова Ирина Красильникова прокомментировала версию об убийстве певца телохранителем Азизы Игорем Малаховым. По ее словам, единственным обвиняемым по делу является концертный директор Талькова Валерий Шляфман.

«Все время идет противодействие официальному выводу следствия, который озвучил следователь в 1992 году. Он вышел к СМИ и заявил, что единственным человеком, который мог выстрелить в Талькова, был Шляфман. Никаких вторых-третьих-восьмых обвиняемых у следствия нет, он один-единственный», – заявила вдова.

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