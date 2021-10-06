Талибы приготовились к вторжению в Таджикистан

Таджикские талибы («Талибан» — запрещенная в России организация) готовы к вторжению в Афганистан. Об этом заявил глава группировки «Джамаат Ансаруллах» Махди Арсалан.
«Глава таджикских талибов группировки „Джамаат Ансаруллах“ Махди Арсалан, заявил, что готов к вторжению в Таджикистан. Сам Махди является главой нескольких территорий Афганистана, как раз граничащие с Дарвозским районом и районом Шамсиддин Шохин Таджикистана», — пишет telegram-канал Reverse side of the medal со ссылкой на ресурсы боевиков.
Ранее стало известно, что на границу с Таджикистаном направят батальон смертников «Армия Мансура», который в Афганистане создали члены запрещенной в РФ террористической группировки «Талибан». Их направят в сторону провинции Бадахшан на границе с Китаем, Таджикистаном и Пакистаном.
По информации погранвойск Таджикистана, боевики «Джамаат Ансаруллах», которой «Талибан» доверил охрану северной границы, готовят нападение на Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО), передает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на политолога Омара Нессара.