«Здесь он прав»: британцы согласились с Путиным в вопросе о газовом кризисе в Европе

В Великобритании высоко оценили высказывание президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере. Читатели издания The Telegraph согласились с главой РФ, который назвал текущую ситуацию истерикой и неразберихой.
Пользователи оставляли комментарии к публикации по поводу объяснения Путина возникшей ситуации «резким» переходом к возобновляемым источникам энергии. Президент подчеркнул, что причина кризиса — несбалансированные решения» и «резкие шараханья», направленные на отказ от ископаемого топлива.
«Боже, никогда не думал, что соглашусь в чем-то с Путиным. Но здесь он прав. Может, сейчас нам стоит заняться добычей с применением технологий гидроразрыва пласта», — признался Thomas Gordon.
Часть пользователей сайта согласилась, что российский лидер понимал, что увлечение европейских политиков «зеленой» повесткой может привести к дефициту энергии при сбоях в работе возобновляемых источников энергии.
«Если следовать вашей логике дальше, то можно жить в пещерах и иметь продолжительность жизни 30 лет», – написал John Church.
Кроме того, британцы вспомнили, что власти страны противодействовали проекту «Северный поток – 2», а сейчас страны Европы сталкиваются с огромными ценами на газ.
«Но несмотря на это, британская элита продолжает обвинять Россию. Как это ни парадоксально, на сей раз она винит ее в том, что та поставляет недостаточно этого дьявольского ископаемого топлива», — написала Heike Muuga.