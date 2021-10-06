В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 8 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 81.03
Войти в почту

«Здесь он прав»: британцы согласились с Путиным в вопросе о газовом кризисе в Европе

Елена Прошина
33 минуты назад

В Великобритании высоко оценили высказывание президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере. Читатели издания The Telegraph согласились с главой РФ, который назвал текущую ситуацию истерикой и неразберихой.

Пользователи оставляли комментарии к публикации по поводу объяснения Путина возникшей ситуации «резким» переходом к возобновляемым источникам энергии. Президент подчеркнул, что причина кризиса — несбалансированные решения» и «резкие шараханья», направленные на отказ от ископаемого топлива.

«Боже, никогда не думал, что соглашусь в чем-то с Путиным. Но здесь он прав. Может, сейчас нам стоит заняться добычей с применением технологий гидроразрыва пласта», — признался Thomas Gordon.

Часть пользователей сайта согласилась, что российский лидер понимал, что увлечение европейских политиков «зеленой» повесткой может привести к дефициту энергии при сбоях в работе возобновляемых источников энергии.

«Если следовать вашей логике дальше, то можно жить в пещерах и иметь продолжительность жизни 30 лет», – написал John Church.

Кроме того, британцы вспомнили, что власти страны противодействовали проекту «Северный поток – 2», а сейчас страны Европы сталкиваются с огромными ценами на газ.

«Но несмотря на это, британская элита продолжает обвинять Россию. Как это ни парадоксально, на сей раз она винит ее в том, что та поставляет недостаточно этого дьявольского ископаемого топлива», — написала Heike Muuga.

«Россия ни при чем?» Зачем Европе расследование рекордных цен на газ

В мире,Видео,Владимир Путин,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители