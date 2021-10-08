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Врач Саакашвили назвал состояние политика очень опасным

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политик находится в опасном состоянии из-за продолжительной голодовки. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

Состояние объявившего голодовку Саакашвили признали опасным
Фото: Valentyn Ogirenko/ReutersValentyn Ogirenko/Reuters

«В целом, я оцениваю его состояние как очень опасное. Мой план — немедленно взять у него кровь, а также сделать электрокардиограмму, чтобы сравнить ее с его предыдущими анализами», — сказал он.

Ранее адвокат Саакашвили сообщил об ухудшении здоровья политика.

Саакашвили заявил о новой жене

По его словам, в тюрьме Саакашвили похудел более чем на 12 килограмм. В то же время бывший президент получил обещанный телевизор и в начале следующей недели должен встретится с мамой и детьми.

Саакашвили задержали 1 октября, сейчас он находится в тюрьме города Рустави. В Грузии его заочно признали виновным по нескольким уголовным делам. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства, а также он является фигурантом дел об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В прокуратуре заявили, что приговоры бывшему президенту обжалованию не подлежат.

В мире,Массовые беспорядки,Валерий Гелашвили,Михаил Саакашвили,Генпрокуратура РФ,
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