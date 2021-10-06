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Адвокат раскрыл план освобождения Саакашвили из тюрьмы

Алиса Селезнёва
19 минут назад

Освобождению из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет способствовать давление стран Запада на грузинские власти. Об этом заявил «Известиям» адвокат Саакашвили Бека Басилая.

Адвокат раскрыл план освобождения Саакашвили из тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он приехал в страну впервые за восемь лет накануне выборов в органы самоуправления. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить государственный переворот и беспорядки. На родине политик заочно осужден на шесть лет лишения свободы и является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе о растрате.

По мнению защиты, уголовные дела против бывшего президента Грузии были возбуждены по политическим мотивам. Таким образом и освобождение Саакашвили должно носить такой же характер.

«Все-таки Миша Саакашвили — создатель нового грузинского государства. Демократические страны принимают его как политического деятеля, в Евросоюзе депутаты и сенаторы в США с ним встречаются. И Запад будет очень четко реагировать на этот случай. Я думаю, что все эти факторы будут влиять на грузинские власти и [президент Грузии] Саломе Зурабишвили будет обязана отпустить его из тюрьмы», - заявил адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.

По его мнению, освобождение Саакашвили произойдет в скором времени и это «не пафос, не патетика, а просто факт».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание Саакашвили, напомнил, что тот является украинским гражданином и его возвращением займутся «все институции». Вопрос будет поднят как на уровне дипломатов, так и «на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговором премьеров», пообещал глава государства. Власти Грузии уже заявили, что не собираются передавать Саакашвили украинской стороне.

В мире,Саломе Зурабишвили,Владимир Зеленский,Михаил Саакашвили,ЕС,газета "Известия",
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