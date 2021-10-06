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Украина призвала Германию помочь со вступлением в ЕС и НАТО

Елена Прошина
13 минут назад

Германия обязана помочь Украине вступить в Евросоюз и НАТО в связи с «темными страницами ее прошлого». Об этом заявил Андрей Мельник, посол Украины в Берлине, пишут РИА Новости со ссылкой на RND.

«Обязана помочь»: Украина раскритиковала политику Германии
Фото: ReutersReuters

По информации издания, Мельник раскритиковал политику Германии в сфере исторической памяти. Он заявив, что Берлин обязан помочь Украине стать членом ЕС и НАТО, так как в прошлом страны были «темные страницы».

Дипломат счел участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру положительным жестом. Но он подчеркнул, что это лишь первый шаг на долгом пути к «историческому» примирению между Германией и Украиной.

Мельник подчеркнул, что Украина находится в числе стран, которые больше всех пострадали от преступлений нацистов. По его мнению, немецкая политика и общественность по-прежнему игнорирует огромные жертвы Украины. Он указал, что люди в Киеве ожидают от Германии «правильные выводы», и Украина будет интегрирована как в НАТО, так и в ЕС.

Ранее Мельник призвал Берлин, Вашингтон и Брюссель проявить «мужество» и выразил требование в кратчайшие сроки сделать Украину частью Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО сможет гарантировать стране безопасность после запуска российского газопровода «Северный поток-2».

В мире,Андрей Мельник,Франк-Вальтер Штайнмайер,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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