«Обязана помочь»: Украина раскритиковала политику Германии

Германия обязана помочь Украине вступить в Евросоюз и НАТО в связи с «темными страницами ее прошлого». Об этом заявил Андрей Мельник, посол Украины в Берлине, пишут РИА Новости со ссылкой на RND.

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По информации издания, Мельник раскритиковал политику Германии в сфере исторической памяти. Он заявив, что Берлин обязан помочь Украине стать членом ЕС и НАТО, так как в прошлом страны были «темные страницы».

Дипломат счел участие президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру положительным жестом. Но он подчеркнул, что это лишь первый шаг на долгом пути к «историческому» примирению между Германией и Украиной.

Мельник подчеркнул, что Украина находится в числе стран, которые больше всех пострадали от преступлений нацистов. По его мнению, немецкая политика и общественность по-прежнему игнорирует огромные жертвы Украины. Он указал, что люди в Киеве ожидают от Германии «правильные выводы», и Украина будет интегрирована как в НАТО, так и в ЕС.