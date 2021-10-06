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Названа дата разработки новой совместной декларации ЕС и НАТО

ТК «Звезда»
16 минут назад

К июню 2022 года Европейский союз и Североатлантический альянс разработают новую совместную декларацию. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении.

Названа дата разработки новой совместной декларации ЕС и НАТО
Фото:  Stefan Puchner dpa Globallookpress Stefan Puchner dpa Globallookpress

«Мы разработаем новую политическую декларацию с НАТО до саммита НАТО в июне 2022 года», - сказал он.

В июне 2022 года должен пройти следующий саммит НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. Также министр иностранных дел РФ назвал главный просчет США и стран НАТО при выводе войск из Афганистана.

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