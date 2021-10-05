Экс-пресс-секретарь Трампа объяснила оранжевый цвет его лица в Эр-Рияде

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Издание напомнило, что во время поездки в Саудовскую Аравию в мае 2017 года на съезд Совета сотрудничества стран Залива лицо Трампа имело неестественный оранжевый оттенок. СМИ предположили, что он много загорает в солярии, но Трамп заявил, что цвет его лица исказили лампы.

Гришэм в своих мемуарах рассказала, что Трамп не выходил на публику без макияжа. Во время поездки косметички не оказалось, так как ее забыл взять личный помощник экс-президента США Джон Макэнти. Косметику Трампу пришлось занимать у Гришэм.

«Многие эксперты, комментировавшие чрезмерно загорелый (или оранжевый) внешний вид Трампа, предположили, что в Белом доме появился солярий. Но это не так, и я знала об этом. Внешность президента формировалась при помощи косметики, которую он наносил на лицо каждое утро, как если бы ему предстояло появиться на ТВ-шоу. Что, в каком-то смысле, было правдой", - приводит издание слова Гришэм.

Гришэм работала пресс-секретарем во время предвыборной кампании Трампа в 2015 году. В 2017-2019 годах она была официальным представителем Меланьи Трамп, затем стала пресс-секретарем президента США, потом снова вернулась к первой леди, возглавив ее аппарат.