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Стали известны детали задержания генпрокурора в Молдавии

Lenta.ruиещё 2
26 минут назад

Генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло обвиняют в превышении служебных полномочий и пассивной коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Виктро Фуртунэ.

Стали известны детали задержания генпрокурора в Молдавии
Фото: TV8 / YouTubeTV8 / YouTube

Уточняется, что Стояногло был задержан на 72 часа сотрудниками службы информации и безопасности. Экс-генпрокурора вывели из здания ведомства и увезли в неизвестном направлении.

Ранее стало известно, что в Молдавии завели уголовное дело в отношении генерального прокурора. В связи с проведением расследования Стояногло отстранен от должности.

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