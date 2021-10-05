Стали известны детали задержания генпрокурора в Молдавии

Генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло обвиняют в превышении служебных полномочий и пассивной коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Виктро Фуртунэ.

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Уточняется, что Стояногло был задержан на 72 часа сотрудниками службы информации и безопасности. Экс-генпрокурора вывели из здания ведомства и увезли в неизвестном направлении.