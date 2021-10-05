ЛНР возбудила уголовное дело против Саакашвили

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено «по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 389 и п. «а», «е», «ж», «з», «л» ч. 2, ст. 113 УК ЛНР».

В республике считают Саакашвили ответственным за массовый расстрел граждан на Майдане в Киеве в феврале 2014 года. Следователи установили, что группа снайперов, которая вела стрельбу по митингующим, приехала в Киев из Грузии по приглашению Саакашвили.

В результате снайперского обстрела погиб 91 человек, в том числе 13 сотрудников правоохранительных органов.