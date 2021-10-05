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Британии предложили тепло в обмен на рыбу

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Европейский союз (ЕС) может превратить поставки электроэнергии в Великобританию в рычаг давления, чтобы вынудить правительство Бориса Джонсона предоставить доступ к британским рыболовным водам в обмен на тепло. О таких намерениях заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, сообщает Bloomberg.

Британии предложили тепло в обмен на рыбу
Фото: ReutersReuters

По словам политика, ЕС предложил усилить давление на Соединенное Королевство. Британия зависит от двух массивных кабелей, по которым через Ла-Манш транспортируется электроэнергия с французских атомных электростанций. Перебои в поставках станут угрозой для британской системы энергоснабжения, которая уже испытывает трудности из-за стремительного роста цен на энергоносители.

«Нормандские острова и Великобритания зависят от нас в плане поставок энергии. Они думают, что могут жить сами по себе и ругать Европу. А поскольку это не работает, они демонстрируют превосходство, причем очень агрессивно», — рассказал Бон и назвал Брексит «популизмом в действии» и «трагическим провалом».

Проблема прав на рыбную ловлю после Брексита обострила отношения между Лондоном и Парижем. В конце сентября Великобритания предоставила лишь часть лицензий, на которые рассчитывали французские власти. Соединенное королевство заявило, что рыбаки не смогли продемонстрировать достаточный опыт работы в британских водах. Французская сторона обвинила Британию в нарушении соглашения, которое было достигнуто в июне 2021 года.

Любые перебои с поставками еще больше усилят энергетический кризис в Великобритании. Из-за стоимости энергоносителей несколько компаний, занимавшихся поставкой энергии, уже закрылись.

Правительство обещает помочь отрасли и обеспечить потребителей электричеством. Энергетический кризис коснулся и других сфер: предприятия пищевой промышленности сообщают, что британские покупатели уже столкнулись с ростом цен на продукты и пустыми полками в магазинах.

В мире,Борис Джонсон,МИД,ЕС,Bloomberg,
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