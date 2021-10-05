До $1500: Эксперты о влиянии зимы на цену на газ в Европе

Цены на газ в Европе раз за разом бьют все рекорды, хотя отопительный сезон на континенте еще толком не начался.

"Рамблер" поговорил с деканом факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Еленой Телегиной и ведущим специалистом центра погоды "Фобос" Евгением Тишковцом о перспективах подорожания голубого топлива и том, как на нем отразится зима.

Цены на газ в ближайшее время могут подняться до 1500 долл. за тыс. кубометров, считает Елена Телегина.

"Сейчас "бычий" тренд очень мощный, который подогревается ожиданием зимы, всевозможными видеороликами, которые мы все видели. Думаю, цена в 1500 долларов вполне реальна в самом ближайшем будущем"

В то же время, по мнению Телегиной, этот тренд будет достаточно краткосрочным, и в обозримом будущем цену на газ начнут падать.

"Если "Северный поток 2" быстро пройдет сертификацию, то рынок успокоится. Он сейчас слишком перегрет именно из-за неопределенности"

Если говорить о о среднесрочной перспективе, то эксперт ожидает падения цен до 600-700 долларов за тысячу кубометров газа уже этой весной.

Евгений Тишковец считает, что в этом году зима в Европе будет близка к многолетней климатической норме 1960-1990 годов. Он не ожидает рекордных заморозков, но и ставшей типичной для континента "оттепельной" зимы в этом году не случится.

"Ситуация будет очень выгодна России. В сентябре были зафиксированы рекордные площади нарастания арктических льдов, чего не было очень давно на фоне пресловутого глобального потепления. Эта ледовая "шапка" над Северным полюсом определит общий фон грядущей зимы - не теплой и не холодной, а той, какой она должна быть по многолетним нормам"

При этом синоптик отмечает, что похолодание придет в Европу уже в ноябре, что совпадет с приходом календарной зимы в традиционно более холодную европейскую часть России.

"В ноябре температурный режим на континенте будет соответствовать многолетней норме климата. В декабре около нормы, на юго-востоке - на Украине, Балканах и Румынии, будет даже холоднее нормы. Январь и февраль будет выше нормы только в Скандинавии, возможно в северной Германии и Польше"

Немаловажное влияние на цены на газ окажет и довольно холодная зима в Северной Америке. США традиционно поставляют газ в Азию, а также пытаются продавать его в Европу, но в этом году почти все запасы голубого топлива американцы будут вынуждены потратить на внутренние нужды.

"Если в Европе температура будет около нормы, то в США сейчас идет последний теплый месяц. Там ожидается существенное отрицательное отклонение температурного фона от средних значений. В Канаде, Аляске и на севере основной части США онo составит от 3 до 5 градусов. Там будет действительно суровая зима. А значит поставки газа пойдут не на азиатский рынок, а останутся внутри Америки"