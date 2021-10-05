«Я личный узник Путина»: Саакашвили в письме к Зеленскому

Экс-президент Грузии, руководитель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал в Facebook открытое письмо в адрес украинского президента Владимира Зеленского, где назвал себя «личным узником Путина». Саакашвили в настоящее время находится под арестом в грузинской тюрьме Рустави.

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«Я всю жизнь буду испытывать гордость за то, что у меня была возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я по факту являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию, направленную на защиту Украины, всего региона и всех узников империи», — написал бывший глава Грузии.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Там в отношении политика возбудили несколько уголовных дел, по ряду из которых он был заочно приговорен к тюремным срокам. Экс-президент покинул территорию государства в 2013 году. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили арестуют немедленно после пересечения им границы.

В тюрьме политик объявил голодовку. Он также сказал, что окончит ее только в случае своего освобождения. Кроме этого, Саакашвили отказался принимать помощь врачей при ухудшении самочувствия.

«Я <...> не прекращу голодовку ни в коем случае, пока я и арестованные из-за меня люди не выйдут на свободу», — отметил Саакашвили.