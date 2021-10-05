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Исследователи заявили, что коронавирус появился в Ухане летом 2019 года

News.ru
33 минуты назад

Коронавирус предположительно уже распространялся в китайском городе Ухане летом 2019 года. Об этом свидетельствует рост расходов на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий, пишет газета The Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0.

Анализ Internet 2.0 был посвящён контрактам на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий в провинции Хубэй, столицей которой является Ухань. При этом расходы в 2019 году по сравнению с 2018-м выросли практически вдвое. Результаты анализа уже переданы правительственным чиновникам США.

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Авторы отчёта подчёркивают, что летом 2019 года был зафиксирован значительный рост расходов, который они связывают с закупками со стороны органов по контролю и профилактике заболеваний. Среди них — Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний в Хубэе, военная больница в Ухане, Уханьский институт вирусологии и Уханьский научно-технический университет.

Мы пришли к выводу, на основе проанализированных данных <...> что вирус, скорее всего, уже активно распространялся в Ухане летом 2019 года <...> Мы полагаем, что рост расходов в мае указывает на то, что это самая ранняя дата начала возможного заражения, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что учёные из Уханя намеревались заразить модифицированными коронавирусами летучих мышей ещё в 2018 году. Таким образом они собирались предотвратить передачу вирусов от животных к человеку. Эксперимент планировали провести в китайской провинции Хубэй и просили $14 млн у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны. Тем не менее Соединённые Штаты отказались спонсировать этот проект.

В мире,Видео,Daily Telegraph,
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