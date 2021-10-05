На Украине раскрыли план спасения страны зимой

Для преодоления дефицита газа в зимний период «Нафтогаз Украины» получит от оператора газотранспортной системы страны 48 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов). Средства пойдут на закупку топлива, пишет «Экономическая правда».

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Пройти зиму страна должна будет в условиях нехватки четырех миллиардов кубометров газа: вместо 19 миллиардов, необходимых для этого, на Украине есть 15. Это станет испытанием для нового правления «Нафтогаза».

При нынешних ценах на топлива закупка такого объема обойдется властям в 120 миллиардов гривен (около 4,5 миллиарда долларов). Решением данной проблемы стало постановление правительства, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы выплатит «Нафтогазу» компенсацию за потерю контроля над ГТС в результате проведенного в 2020 году разделения.

Общий размер возмещения составит 51 миллиард гривен, из которых 48 миллиардов выплатит «Оператор ГТС Украины». Средства должны будут поступить до конца года, тогда как ранее планировалось выплачивать эту сумму в течение пяти лет.