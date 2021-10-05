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В Facebook попытаются перезагрузить серверы вручную

Елена Прошина
21 минуту назад

Корпорация Facebook направила экспертов, которые должны перезапустить системы для устранения сбоя в работе социальной сети, сообщает ТАСС.

В Facebook попробуют решить проблему глобального сбоя вручную
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Компания отправила команду в один из своих центров обработки данных в американской Калифорнии, чтобы попытаться перезагрузить серверы вручную. Как ожидается, это позволит решить проблему глобального сбоя.

Обрушение работы соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp, которые принадлежат Facebook, длится более пяти часов. Сбой наблюдается во многих странах мира, включая Россию.

Как заявил технический директор корпорации Майк Шрепфер, возникли проблемы в работе сети, ведутся работы по устранению.

Фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% после сбоев в работе соцсетей. На этом фоне состояние главы Facebook Марка Цукерберга уменьшилось на $7 млрд. Он опустился на шестое место в списке богатейших людей планеты.

Как сообщил специалист по кибербезопасности Андрей Масалович, команда грамотных хакеров «вспомнила старый вид атаки — атаки на таблицы DNS-серверов». По его словам, в этом случае «можно «выбить» часть интернета».

Последний глобальный сбой в Facebook произошел в 2019 году и продолжался около часа.

В мире,Интернет,Андрей Масалович,Майк Шрепфер,Марк Цукерберг,ИТАР-ТАСС,
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